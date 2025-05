Tenute Orestiadi ed Essepiauto lanciano Green Art-titude

Si chiama «Green Art-titude» ed è il nuovo progetto che unisce mobilità sostenibile, arte contemporanea e valorizzazione territoriale, nato dalla collaborazione tra Tenute Orestiadi – storica realtà vitivinicola e culturale della Valle del Belìce – ed Essepiauto, riferimento per l’innovazione nella mobilità in Sicilia occidentale. Un’iniziativa che guarda al futuro con un’identità chiara: promuovere un modello virtuoso di esperienza culturale e ambientale, in vista del percorso verso “Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026”. «Green Art-titude» è molto più di una partnership. È una dichiarazione di intenti. È la scelta di raccontare il territorio non solo attraverso il vino e l’arte, ma attraverso un nuovo modo di viverlo: più lento, più consapevole, più sostenibile.

I percorsi enoturistici tra vigne, cantine, borghi storici e paesaggi artistici saranno affrontati a bordo di veicoli elettrici e ibridi, grazie alla partnership sinergica con Essepiauto. Un modo concreto per coniugare bellezza e rispetto dell’ambiente, cultura e tecnologia. «Green Art-titude è un gesto coerente con la nostra visione – dichiara Rosario Di Maria, Amministratore di Tenute Orestiadi –. Mettere il paesaggio, la cultura e l’ambiente al centro delle nostre azioni quotidiane è parte della nostra identità. Questo progetto non nasce per durare una stagione, ma per contribuire a una nuova idea di esperienza territoriale. È il nostro modo di accompagnare Gibellina verso il 2026, non con eventi isolati, ma con pratiche concrete e simboliche che parlano di future”. Al centro del progetto ci sono la sostenibilità, l’arte diffusa, l’identità agricola, la cultura materiale e immateriale del Mediterraneo.