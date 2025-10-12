Basket, Trapani da impazzire: batte Venezia 109-102 dopo un supplementare al PalaShark

Trapani vince una partita epica contro Venezia, che si risolve solo al supplementare con il successo 109-102 degli Shark. Una partita sempre sul filo dell’equilibrio che Trapani sembrava avere portato dalla sua parte nel terzo quarto grazie alla buona vena di Petrucelli ed Allen ma che Venezia era brava a ribaltare grazie al talento dei suoi esterni, Cole e Bowman su tutti, e l’esperienza di Tessitori sotto canestro. Trapani però trascinata dagli oltre 4 mila del PalaShark riusciva a recuperare nel finale grazie alle giocate di Ford ed agguantando l’overtime in cui diventava protagonista Alibegovic, decisamente in ombra fino a quel momento, con una tripla siderale ed una stoppata su Bowman che facevano la differenza.

Il canestro di Petrucelli metteva il sigillo sul secondo successo consecutivo che serve a Trapani per azzerare la penalizzazione di 4 punti. Nel tripudio finale del pubblico di fede siciliana lo splendido abbraccio tra Alibegovic e l’ex beniamino del pubblico granata Chris Horton, alla sua prima da avversario contro Trapani.

Per Trapani migliori realizzatori Petrucelli e Allen con 24 punti a testa, 23 per un glaciale Jordan Ford, doppia doppia per Eboua con 12 punti e 14 rimbalzi. Per Venezia 24 punti per l’ottimo Cole, 14 per Bowman.