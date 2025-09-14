Pallamano femminile, l'Erice a valanga a Casalgrande

L’Handball Erice concede il bis e dopo il netto successo sul Nuoro all’esordio casalingo di sette giorni fa supera agevolmente anche il primo scoglio in trasferta andando a vincere 37-15 sul campo del Casalgrande Padana nella seconda giornata del campionato di Serie A1 di pallamano femminile.

Le Arpie non hanno avuto difficoltà a superare la squadra lombarda annichilendo l’attacco avversario e confermandosi, almeno in questo avvio di stagione, come una delle difese più forti del torneo.

Adesso l’Handball Erice si appresta ad osservare lo stop al campionato, per via della pausa per le nazionali, per poi tornare in campo per il doppio impegno di European Cup con le serbe del Zrk Zeleznicar Indija (26 e 28 settembre al PalaCardella).

Il coach Cristina Cabeza Gutiérrez ha scelto Maryia Trayan, Alexandrina Cabral Barbosa e Sara Sablic come straniere da iscrivere a referto. Migliori marcatrici per le neroverdi Losio, fresca di convocazione in Nazionale, Gandulfo e Dalla Crode a segno 6 volte.

Avvio di gioco dall’alto ritmo ed equilibrio, con Erice che prova il mini allungo con Losio e Manojlovic al 13’ (5-8). Le siciliane quindi riescono ad incanalare il match, partendo dai miglioramenti difensivi, che hanno consentito alle ericine di ampliare il proprio vantaggio: alla rete di Martinez Bizzotto, siglata al 18’, il tabellone recita 6-11. Sono le realizzazioni di Gandulfo a prendere la scena, con il primo tempo che termina sul parziale di 8-20.