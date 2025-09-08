Diakite da record, Russo regina: trionfi al IV Trofeo Podistico Mazara 10 Fast

Una festa di sport, passione e grandi numeri. Il IV Trofeo Podistico Mazara 10 Fast ha richiamato questa mattina quasi 600 atleti lungo il suggestivo lungomare Mazzini, trasformando la città in una vetrina di atletica, cultura e partecipazione popolare.

Il protagonista assoluto è stato ancora una volta Soumaila Diakite (Universitas Palermo), che ha centrato la terza vittoria consecutiva a Mazara. L’atleta del Mali non si è limitato a salire di nuovo sul gradino più alto del podio, ma ha anche firmato il nuovo record della manifestazione con il crono di 31’27. Gara combattuta fino all’ultimo, con Zouhir Sahran (Sicilia Running Team) staccato di soli dodici secondi (31’39) e Wilson Marquez (Avis Barletta) terzo in 32’08.

In campo femminile è arrivato il primo sigillo di Luana Russo (Sciacca Running), dominatrice della prova con il tempo di 39’59. Alle sue spalle Azzurra Agrusa (5 Torri Fiamme Cremisi) ha chiuso in 42’57, precedendo Rosaria Plano (Sportamatori Partinico) in 43’56.

Il tracciato, veloce e certificato Fidal, ha visto gli atleti impegnati in quattro giri da 2,5 chilometri, accompagnati dall’entusiasmo del pubblico assiepato lungo il percorso. Momenti intensi hanno arricchito la mattinata, come la partecipazione di Giuseppe Avenia, atleta amputato che ha fatto da apripista in bici, e la presenza della coppia Vito Massimo Catania – Giusi La Loggia, simboli di inclusione e resilienza.