Pallamano donne, l'Erice parte subito forte: Nuoro travolto 43-21

Buona la prima. L'Handball Erice travolge 43-21 la matricola Nuoro e vince il derby delle Isole nella prima giornata della Serie A1 di pallamano femminile. Le vicecampionesse d'Italia, fresche vincitrici della Supercoppa italiana, hanno dominato, secondo copione, in lungo e in largo la prima in campionato. Era importante iniziare bene e così è stato. Non è bastata la buona volontà alla formazione sarda.

Non c'è molto da aggiungere sulla cronaca del match. Il tecnico Cristina Cabeza Gutiérrez sceglie Alexandra Do Nascimento, Alexandrina Cabral Barbosa e Sara Sablic come straniere da iscrivere a referto. Ed è proprio Do Nascimento con 11 reti ad essere la miglior marcatrice della partita.

Il tabellino

Ac Life Style Handball Erice – HAX Germancar Nuoro 43-21

Ac Life Style Handball Erice: De Marinis (p), Fanton 2, Bernabei, Severin 3, Tarbuch 4, Losio 1, Martinez Bizzotto 2, Zizzo 5, Manojlovic 3, Gandulfo 2, Do Nascimento 11, Iacovello (p), Dalle Crode 6, Sablic 2, Pessoa, Cabral Barbosa 2. Allenatore Cristina Cabeza Gutiérrez.