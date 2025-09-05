Pallamano donne, l’Erice riceve il Nuoro e vuole partire al meglio

Ci siamo. È tutto pronto per l’esordio in campionato. E dopo il successo in Supercoppa, l’Handball Erice vuole partire a tutta forza anche in campionato. Domani sera, sabato 6 settembre alle 20, le Arpie riceveranno al Pino Cardella la matricola Nuoro. Da qui riparte la rincorsa scudetto delle Arpie che nelle ultime tre stagioni sono arrivate alla finale per il tricolore perdendola mentre, di contro, hanno dominato in Coppa Italia e Supercoppa con tre affermazioni di fila.

Erice e Nuoro si sono già affrontate durante il torneo estivo Città del Redentore che si è disputato il mese scorso con un chiaro successo delle siciliane per 34-19 che poi hanno alzato il trofeo.

Arbitreranno la sfida Marilisa Sardisco e Marina Micciulla. Inoltre, la partita che chiuderà il programma della giornata inaugurale della massima serie nazionale, verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube PallamanoTv della Figh.

Losio: “Siamo pronte”

Alla vigilia del match parla Giulia Losio, ala dell’Handball Erice. Queste le sue parole: “Siamo pronte a scendere in campo per la prima giornata di campionato, sabato al PalaCardella, contro una squadra solida e ben organizzata come Nuoro. Sarà una sfida impegnativa, come ogni debutto, ma siamo cariche e determinate a partire con il piede giusto. Per questo invitiamo tutti i nostri tifosi a sostenerci, il loro calore sarà fondamentale per affrontare al meglio questa nuova stagione”.

Inoltre: “Quest’anno la formazione ericina punta in alto: vogliamo competere per la Coppa Italia, lo Scudetto e confermarci anche a livello europeo. Partecipare alle coppe internazionali è un obiettivo importante, e per riuscirci sappiamo che serve tanto lavoro, sia da parte della società che da noi atlete. Vogliamo crescere, farci notare e portare sempre più in alto il nome della nostra squadra”.