Pallamano donne, l’Erice riceve il Nuoro e vuole partire al meglio

Ci siamo. È tutto pronto per l’esordio in campionato. E dopo il successo in Supercoppa, l’Handball Erice vuole partire a tutta forza anche in campionato. Domani sera, sabato 6 settembre alle 20, le Arpie riceveranno al Pino Cardella la matricola Nuoro. Da qui riparte la rincorsa scudetto delle Arpie che nelle ultime tre stagioni sono arrivate alla finale per il tricolore perdendola mentre, di contro, hanno dominato in Coppa Italia e Supercoppa con tre affermazioni di fila.
Erice e Nuoro si sono già affrontate durante il torneo estivo Città del Redentore che si è disputato il mese scorso con un chiaro successo delle siciliane per 34-19 che poi hanno alzato il trofeo.
Arbitreranno la sfida Marilisa Sardisco e Marina Micciulla. Inoltre, la partita che chiuderà il programma della giornata inaugurale della massima serie nazionale, verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube PallamanoTv della Figh.
Losio: “Siamo pronte”
Alla vigilia del match parla Giulia Losio, ala dell’Handball Erice. Queste le sue parole: “Siamo pronte a scendere in campo per la prima giornata di campionato, sabato al PalaCardella, contro una squadra solida e ben organizzata come Nuoro. Sarà una sfida impegnativa, come ogni debutto, ma siamo cariche e determinate a partire con il piede giusto. Per questo invitiamo tutti i nostri tifosi a sostenerci, il loro calore sarà fondamentale per affrontare al meglio questa nuova stagione”.
Inoltre: “Quest’anno la formazione ericina punta in alto: vogliamo competere per la Coppa Italia, lo Scudetto e confermarci anche a livello europeo. Partecipare alle coppe internazionali è un obiettivo importante, e per riuscirci sappiamo che serve tanto lavoro, sia da parte della società che da noi atlete. Vogliamo crescere, farci notare e portare sempre più in alto il nome della nostra squadra”.
Le convocate
Ecco le atlete convocate per questa sfida: Nicole Bernabei, Melina Cozzi, Lucia Dalle Crode, Maira De Marinis, Francesca Di Prisco, Alexandra Do Nascimento, Irene Fanton, Macarena Gandulfo, Martina Iacovello, Giulia Losio, Ramona Manojlovic, Valentina Martinez Bizzotto, Silje Nilsen, Gabriela Pessoa, Chiara Priolo, Alexandra Severin, Marianela Tarbuch, Maryia Trayan, Alessia Zizzo.
Il programma della prima giornata
Sabato 6 settembre
Mezzocorona – Ali Best Espresso Mestrino alle 16
Cassano Magnago – Teramo alle 18
Cellini Padova – Jomi Salerno alle 17
Leno – Casalgrande Padana alle 19
Brixen Südtirol – Securfox Ariosto Ferrara alle 19
Ac Life Style Erice – Germancar Nuoro alle 20
Il campionato e la formula
L’occasione è propizia per ricordare la formula del campionato di A1, che, rispetto agli anni passati, presenta qualche variazione.
Format a 12 squadre, con inizio il 6 settembre e conclusione della regular season fissata al 6 aprile. La principale novità è legata ai play-off: chiameranno in causa quest’anno le prime otto della classifica, estendendosi perciò ai quarti di finale da disputare tra andata e ritorno; semifinale e finale resteranno invece sulla distanza dei tre incontri. Retrocessione diretta per l’ultima classificata della regular season, mentre le compagini comprese tra nono e undicesimo posto disputeranno i playout, con la formula del girone ad orologio e gare di sola andata.
Le date salienti della stagione 2025/26 di Serie A1
Inizio regular season: 6 settembre 2025
Fine girone di andata: 6 dicembre 2025
Fine regular season: 4 aprile 2026
Quarti di finale Play-off: 18 e 25 aprile 2026 (andata e ritorno)
Play-out: 18, 25 aprile e 2 maggio (orologio)
Semifinali Play-off: 2, 9 e 13 maggio 2026
Finale Scudetto: 16, 23 e 30 maggio 2026.
