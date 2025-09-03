Monte Erice, record di iscritti alla cronoscalata: al via 276 piloti

Sono 276 i piloti iscritti alla 67ª edizione della Cronoscalata Monte Erice, in programma sabato e domenica. La gara, valida come ultima prova del Campionato Supersalita, oltre che per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, il Campionato Siciliano Velocità della Montagna e il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, si conferma tra le competizioni più partecipate in Italia.

Al via anche quattro piloti stranieri (tre maltesi e uno svizzero). Gli iscritti si suddividono in 141 nel Campionato Supersalita, 38 nel Campionato Italiano Velocità Montagna e 97 nel Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche.

«Abbiamo superato il numero degli iscritti della passata stagione, quando eravamo a quota 254 – afferma Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, organizzatore dell’evento –. Un dato che conferma il grande appeal della Monte Erice tra i piloti italiani. Il ringraziamento va a tutti loro e ai volontari che da settimane lavorano per la buona riuscita della gara, sotto la guida del direttore di gara Fabrizio Fondacci».