Home Sport Meravigliosa Erice, batte Salerno e vince la Supercoppa di pallamano femminile

Meravigliosa Erice, batte Salerno e vince la Supercoppa di pallamano femminile

Al PalaCardella le Arpie vincono per la terza stagione consecutiva il trofeo superando di misura le campionesse d'Italia e prendendosi, una parziale rivincita dalla finale scudetto

Soffre ma controlla, vince e fa festa. L'Handball Erice batte al termine di una battaglia la Jomi Salerno ed alza al cielo davanti al pubblico amico del PalaCardella la terza Supercoppa italiana consecutiva.

Finisce 28-27 per le Arpie con una rete di Ierne Fanton nel finale che certifica il successo. Le neroverdi si prendono, così, una rivincita - sia pure parziale - della finale scudetto persa con le campane a maggio.

Le siciliane, quindi, si confermano, regina di Coppe con tre Coppe Italia e tre Supercoppe nazionali conquistate nelle ultime stagioni.

Un buon viatico in vista dell'avvio del campionato di massima serie femminile che scatterà sabato prossimo.

Jomi Salerno-AC Life Style Handball Erice 27-28

Jomi Salerno: Mangone 1, Dalla Costa 6, Lepori, Rossomando 7, Fabbo, De Santis, Sucacuexe, Woller 6, Danti, Lanfredi 3, Lauretti Matos, Salvaro, Nukovic 3,
Gislimberti, Gomez 1, Piantini. All. Leandro Araujo

AC Life Style Handball Erice: Fanton 1, Priolo 3, Bernabei, Severin 1, Tarbuch, Losio 6, Trayan, Martinez Bizzotto, Zizzo, Manojlovic 4, Gandulfo 2, Iacovello,
Dalle Crode 1, Sablic 2, Pessoa 1, Cabral Barbosa 7. All. Cristina Cabeza Gutiérrez.

Arbitri: Stefano Riello  Niccolò Panetta

Note: primo tempo 11-16

