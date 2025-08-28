Pallamano donne, l’Erice all’assalto della Supercoppa

Ci siamo quasi. Ancora due giorni e sarà Supercoppa italiana. L’Handball Erice, vincitrice della coppa nazionale ospita e organizza la kermesse e sabato 30 agosto alle 18 al PalaCardella riceverà la Jomi Salerno che ha vinto a fine maggio scorso lo scudetto proprio contro le Arpie che detengono il trofeo che apre la stagione Nello stesso impianto, alle 20, si disputerà la finale maschile tra Conversano e Cassano Magnago. Per entrambe le partite l’ingresso sarà libero ed è prevista la diretta streaming sul canale YouTube di pallamano Tv.

Queste, le date salienti della stagione 2025-2026

Inizio regular season: 6 settembre 2025

Fine girone di andata: 6 dicembre 2025

Fine regular season: 4 aprile 2026

Quarti di finale Play-off: 18 e 25 aprile 2026 (A\R)

Play-out: 18, 25 aprile e 2 maggio (orologio)

Semifinali Play-off: 2, 9 e 13 maggio 2026

Finale Scudetto: 16, 23 e 30 maggio 2026

Numeri e curiosità della Supercoppa

18 - La supercoppa femminile ha vissuto la sua prima edizione nel 2006, un anno dopo l’istituzione di quella maschile (2005). È stata Sassari e trionfare per la prima volta in questa competizione. La squadra sarda si è poi ripetuta nel 2009 e 2010)

9 – Le squadre diverse che hanno vinto la Supercoppa maschile dal 2005 a oggi: Conversano (6), Bolzano (4), Casarano (2) e poi Brixen, Sassari, Pressano, Junior Fasano, Carpi e Merano con un titolo ciascuna

7 - Le squadre diverse che hanno vinto la Supercoppa femminile: Salerno (7) Sassari e Conversano (2), Handball Erice (2), Brixen, Bancole e Vigasio in una occasione a testa

7 – Le volte in cui Salerno ha conquistato il trofeo, diventando la squadra italiana, tra donne e uomini, a vincerlo nel maggior numero di occasioni

5 – Il numero di successi in Supercoppa del capitano azzurro Ilaria Dalla Costa e di Cyrielle Lauretti Matos, sempre in campo negli ultimi cinque trionfi – dal 2017 al 2022 – con Salerno

2 – Le finali che si ripetono: Handball Erice-Salerno ha assegnato Coppa Italia e Scudetto nella passata stagione, mentre Conversano e Cassano Magnago si sono affrontate alle Finals di Riccione

2 – Le volte consecutive nelle quali Erice ha vinto la Supercoppa: le Arpie hanno battuto proprio Salerno due stagioni fa e nell’agosto 2024 il Brixen Südtirol sul 40×20 delle altoatesine

18 – Le edizioni di Supercoppa maschile già assegnate dal 2005 a oggi: la prima di sempre vide Merano superare Secchia Rubiera col risultato di 31-25

6 – Le Supercoppa nella bacheca di Conversano: i pugliesi sono il club più vincente sul fronte maschile e l’ultima volta hanno trionfato nel 2022

6 – Le volte in cui Demis Radovcic ha conquistato la Supercoppa: il giocatore italiano più vincente in attività ha sollevato questo titolo con Casarano (1), Conversano (3) e Bolzano (2)

1 – Le volte in cui Cassano Magnago ha disputato in passato una finale di Supercoppa: nel 2021 gli amaranto furono battuti sul 25-17 a Chieti proprio dal Conversano.