Pallamano donne, l’Erice affila gli artigli per la Supercoppa

Adesso si fa sul serio. Concluse le esperienze amichevoli in Francia con un successo e due sconfitte e archiviata vittoriosamente l’esperienza al Trofeo Città del Redentore giocato a Nuoro, l’Handball Erice prepara la settimana che culminerà con la finale di Supercoppa Italia.

Le Arpie, vincitrici delle ultime due edizioni della kermesse e detentrici da tre anni della Coppa Italia, cercano il tris per iniziare al meglio la stagione e sabato 30 agosto riceveranno al palazzetto dello Sport Pino Cardella le campionesse d’Italia della Jomi Salerno per il primo trofeo che apre ufficialmente la stagione 2025-2026. La partita si giocherà alle 18 e successivamente sempre nell’impianto ericino si giocherà anche la supercoppa maschile tra i campioni d’Italia del Conversano ed il Cassano Magnago che ha vinto la coppa nazionale.

Da segnalare che, anche a livello individuale, sono giunte delle soddisfazioni per le Arpie nell’ambito del quadrangolare. In particolare, Sara Sabic è stata nominata miglior terzino sinistro, Alexandrina Cabral Barbosa miglior terzino destro, Valentina Bizzotto miglior pivot e Maryia Trayan miglior portiere.

Al rientro in palestra, si unirà al gruppo il pivot Marianela Tarbuch, ufficializzata pochi giorni fa e tornata a far parte del gruppo per volontà del club e della stessa giocatrice, dopo una precedente decisione di separazione.