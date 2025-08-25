Pallamano donne, l’Erice affila gli artigli per la Supercoppa

Adesso si fa sul serio. Concluse le esperienze amichevoli in Francia con un successo e due sconfitte e archiviata vittoriosamente l’esperienza al Trofeo Città del Redentore giocato a Nuoro, l’Handball Erice prepara la settimana che culminerà con la finale di Supercoppa Italia.
Le Arpie, vincitrici delle ultime due edizioni della kermesse e detentrici da tre anni della Coppa Italia, cercano il tris per iniziare al meglio la stagione e sabato 30 agosto riceveranno al palazzetto dello Sport Pino Cardella le campionesse d’Italia della Jomi Salerno per il primo trofeo che apre ufficialmente la stagione 2025-2026. La partita si giocherà alle 18 e successivamente sempre nell’impianto ericino si giocherà anche la supercoppa maschile tra i campioni d’Italia del Conversano ed il Cassano Magnago che ha vinto la coppa nazionale.
Da segnalare che, anche a livello individuale, sono giunte delle soddisfazioni per le Arpie nell’ambito del quadrangolare. In particolare, Sara Sabic è stata nominata miglior terzino sinistro, Alexandrina Cabral Barbosa miglior terzino destro, Valentina Bizzotto miglior pivot e Maryia Trayan miglior portiere.
Al rientro in palestra, si unirà al gruppo il pivot Marianela Tarbuch, ufficializzata pochi giorni fa e tornata a far parte del gruppo per volontà del club e della stessa giocatrice, dopo una precedente decisione di separazione.
Marianela Tarbuch, pivot Ac Life Style Handball Erice, racconta: “Sono molto felice di tornare a giocare in questa società, ma soprattutto di continuare a difendere i colori di questa città. In questi giorni, i tifosi, le compagne e tutti i componenti del club mi hanno tempestato di messaggi meravigliosi e colgo l'occasione per ringraziare. Senza dubbio, tutto questo amore scenderà con me in campo per darmi ancora più grinta. A partire da sabato prossimo con la finale di Supercoppa, che sarà sicuramente una partita difficile, la prima rivincita dell'anno. Spero che potremo scrollarci di dosso l'amaro in bocca dell’ultima partita della scorsa stagione e iniziare con la motivazione che una vittoria porterebbe. Credo fermamente in questa squadra e nella sua resilienza”.
