Gestione PalaShark, l'intervento del prefetto di Trapani fa ripartire il dialogo tra Comune e Antonini

Si è tenuto questa mattina (21 agosto 2025) l’incontro, convocato dal prefetto di Trapani Daniela Lupo, tra il sindaco Giacomo Tranchida e Valerio Antonini, presidente della Trapani Shark che milita nel campionato di Serie A di basket, riguardo ai contrasti sulla convenzione per l’utilizzo del palazzetto dello sport. In queste settimane Antonini aveva minacciato di trasferire la squadra fuori da Trapani se il sindaco non avesse accettato la convenzione che regola l’utilizzo dell’impianto che, per l’amministrazione comunale, non è più valida perchè la società era stata trasformata in srl.

Oltre a Tranchida e Antonini, erano presenti il questore e i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, il segretario generale del Comune e lo staff dell’imprenditore Antonini.

Il prefetto ha invitato a tenere «toni consoni al ruolo e alla funzione ricoperta, fermo restando che, in caso di persistente disaccordo, si può adire l’autorità giudiziaria, sempre secondo il garbo necessario per il rispetto delle istituzioni, che sono patrimonio dei cittadini». Le parti hanno dato disponibilità a trovare una soluzione condivisa.