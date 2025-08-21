Cresce l'attesa per la Monte Erice, in gara pure il sindaco di Valderice

Allestimento in corso e attenzione ai dettagli. La Cronoscalata Monte Erice, ultima prova del Campionato Supersalita e valida pure per il Campionato Italiano Velocità Montagna, Campionato Siciliano Velocità Montagna e Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, si avvicina. L’appuntamento è da venerdì 5 a domenica 7 settembre e l’intera provincia si prepara al suo appuntamento sportivo più importante.

La gara, organizzata dall’Automobile Club Trapani guidata dal presidente Giovanni Pellegrino, vive fra Trapani, dove si tengono le verifiche, Valderice ed Erice, dove invece la competizione, rispettivamente, comincia e termina. Territori che “vivono” per i motori e dove la Cronoscalata viene attesa per un intero anno, richiamando migliaia di appassionati. Ad esserne coinvolti sono anche i sindaci, da Daniela Toscano per Erice a Francesco Stabile per Valderice, con quest’ultimo che sarà ai nastri di partenza per la sua “vera” gara di casa.

“La Monte Erice non è semplicemente una gara: è il respiro della nostra terra che ogni anno si fa sentire nei tornanti che salgono verso il borgo – sottolinea Daniela Toscano, sindaca di Erice -. Quando i motori ruggiscono e la folla si raccoglie lungo il percorso, non stiamo solo assistendo a una competizione: stiamo vivendo un rito collettivo che appartiene alla memoria e all’anima di questa comunità. Questa sessantasettesima edizione ci offre l’occasione di mostrare ancora una volta la forza della nostra identità: la bellezza dei paesaggi, l’energia dei piloti, l’orgoglio di un popolo che sa accogliere e celebrare. Non è uno spettacolo che si guarda soltanto: è un’esperienza che ci unisce e ci fa riconoscere in qualcosa di più grande. Quest’anno, il premio intitolato al giornalista Salvatore Morselli porta con sé un messaggio profondo: la Monte Erice non dimentica chi l’ha raccontata con passione, e continua a trasmettere alle nuove generazioni l’amore per una tradizione che resiste al tempo. Vivremo la "cursa" con lo spirito di una festa che è nostra, ma che appartiene anche a chi viene da lontano: perché la Monte Erice non è solo competizione, è appartenenza”.