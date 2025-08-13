Pallamano femminile, l'Erice in Francia per l'Agora Cup

Arpie in campo a Bouillagues il 20 e 21 agosto nel quadrangolare che apre la stagione. A fine mese le siciliane ospiteranno Salerno per la Supercoppa
Trasferta francese per l'Handball Erice che si sta preparando per l'avvio della prossima stagione.
Mercoledì e giovedì prossimi (20 e 21 agosto), le vicecampionesse d'Italia e detentrici della coppa nazionale e della Supercoppa, saranno di scena a Bouillargues - nel sud della Francia - per l'Agora Cup. Si tratta di un quadrangolare nel quale figurano le padrone di casa, l'Ogc Nice (formazione di Lfh) e il St-Armand, allenato da Edina Borsos.
La competizione vede una semplice formula ad eliminazione diretta: due semifinali con le vincenti che si sfideranno per l'Agora Cup e le perdenti che giocheranno per il terzo posto.
Un vero e proprio banco di prova in vista della Supercoppa italiana che si giocherà al Palacardella di Erice il 30 agosto e che vedrà l'Erice ospitare Salerno, vincitrice dell'ultimo scudetto proprio in finale sulle neroverdi. La squadra isolana punterà al terzo successo consecutivo per iniziare al meglio la stagione.
Il programma delle gare
Mercoledì 20 agosto
Ogc Nice-Handball Erice alle 17,30
Bouillargues-St-Amand alle 20
Giovedì 21 agosto
Le finali
Caricamento commenti
Commenta la notizia