Pallamano femminile, l'Erice in Francia per l'Agora Cup

Arpie in campo a Bouillagues il 20 e 21 agosto nel quadrangolare che apre la stagione. A fine mese le siciliane ospiteranno Salerno per la Supercoppa

Trasferta francese per l'Handball Erice che si sta preparando per l'avvio della prossima stagione.

Mercoledì e giovedì prossimi (20 e 21 agosto), le vicecampionesse d'Italia e detentrici della coppa nazionale e della Supercoppa, saranno di scena a Bouillargues - nel sud della Francia - per l'Agora Cup. Si tratta di un quadrangolare nel quale figurano le padrone di casa, l'Ogc Nice (formazione di Lfh) e il St-Armand, allenato da Edina Borsos.

La competizione vede una semplice formula ad eliminazione diretta: due semifinali con le vincenti che si sfideranno per l'Agora Cup e le perdenti che giocheranno per il terzo posto.

Un vero e proprio banco di prova in vista della Supercoppa italiana che si giocherà al Palacardella di Erice il 30 agosto e che vedrà l'Erice ospitare Salerno, vincitrice dell'ultimo scudetto proprio in finale sulle neroverdi. La squadra isolana punterà al terzo successo consecutivo per iniziare al meglio la stagione.