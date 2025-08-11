Trapani Shark al completo, ecco lo staff tecnico

Un nuovo staff internazionale a sostegno di coach Jasmin Repesa. La Trapani Shark si presenta al via della nuova stagione con un assetto rinnovato, partendo dal secondo posto in regular season e dalla semifinale playoff dello scorso campionato in Serie A, dopo trentatré anni dall’unica e storica apparizione. L’estate granata ha visto partire figure di rilievo come Andrea Diana, nuovo tecnico di Livorno in A-2, Isaac Jenkins e Christian Verona, che hanno scelto di proseguire il proprio percorso professionale lontano dalla Sicilia.
Per sostituirli, la società ha optato per un’impronta internazionale, ingaggiando professionisti di comprovata esperienza . Per il ruolo di vice allenatore è stato scelto Ivica Skelin, tecnico croato che vanta una carriera più che trentennale, con esperienze di primo piano da capo allenatore in Olanda, Belgio e Polonia, oltre al prestigioso incarico di commissario tecnico della nazionale croata. La gestione dell’area performance è stata affidata a Jakov Kosovac, giovane ma già affermato preparatore fisico, trentenne, attivo nello staff delle nazionali giovanili della Croazia e reduce da un biennio in Germania con il Telekom Baskets Bonn, preceduto da una parentesi in Ungheria al Paks Basketball. A completare il quadro arriva da Girona Darryl Middleton: ex giocatore dal palmarès di livello europeo, capace di lasciare il segno negli anni ‘90 e Duemila con maglie prestigiose come quelle del Barcellona e del Panathinaikos. Dal 2014 al 2022 ha lavorato nello staff del Cska Mosca, dove ha affinato le proprie competenze nello sviluppo individuale dei giocatori, ruolo che ricoprirà anche a Trapani. Accanto ai volti nuovi resta una figura ben conosciuta a Trapani: Alex Latini, confermato come secondo assistente di Repesa, che prosegue così un legame iniziato in granata nel 2015. Con il roster e lo staff definiti, le vacanze estive stanno ormai per concludersi.
Sabato e domenica prossimi la squadra si radunerà a Trapani per le consuete visite mediche di inizio stagione, appuntamento che precederà la partenza di lunedì verso Kranjska Gora, in Slovenia, dove i granata svolgeranno il ritiro precampionato fino al 7 settembre.
Non tutti i giocatori saranno però subito a disposizione dello staff tecnico diretto da coach Jasmin Repesa. Quattro atleti, infatti, sono impegnati con le rispettive nazionali. Paul Eboua vestirà la maglia del Camerun all’Afrobasket, al via mercoledì. Amar Alibegovic prenderà parte agli Europei con la Bosnia Erzegovina, inserita nel girone dell’Italia. Proprio la nazionale azzurra potrebbe contare su un altro granata: Riccardo Rossato è infatti nel gruppo guidato da Gianmarco Pozzecco in attesa della lista definitiva. Il commissario tecnico dovrà escludere tre elementi al rientro di Danilo Gallinari, e Rossato sembra avere qualche chance in più dell’infortunato Stefano Tonut e di Luca Severini. Fabrizio Pugliatti, infine, chiuderà la sua estate con la maglia del Venezuela, impegnato all’Americup dal 22 agosto: contro Canada, Porto Rico e Panama, sfide che rappresenteranno un banco di prova di alto livello.
