Trapani Shark al completo, ecco lo staff tecnico

Un nuovo staff internazionale a sostegno di coach Jasmin Repesa. La Trapani Shark si presenta al via della nuova stagione con un assetto rinnovato, partendo dal secondo posto in regular season e dalla semifinale playoff dello scorso campionato in Serie A, dopo trentatré anni dall’unica e storica apparizione. L’estate granata ha visto partire figure di rilievo come Andrea Diana, nuovo tecnico di Livorno in A-2, Isaac Jenkins e Christian Verona, che hanno scelto di proseguire il proprio percorso professionale lontano dalla Sicilia.

Per sostituirli, la società ha optato per un’impronta internazionale, ingaggiando professionisti di comprovata esperienza . Per il ruolo di vice allenatore è stato scelto Ivica Skelin, tecnico croato che vanta una carriera più che trentennale, con esperienze di primo piano da capo allenatore in Olanda, Belgio e Polonia, oltre al prestigioso incarico di commissario tecnico della nazionale croata. La gestione dell’area performance è stata affidata a Jakov Kosovac, giovane ma già affermato preparatore fisico, trentenne, attivo nello staff delle nazionali giovanili della Croazia e reduce da un biennio in Germania con il Telekom Baskets Bonn, preceduto da una parentesi in Ungheria al Paks Basketball. A completare il quadro arriva da Girona Darryl Middleton: ex giocatore dal palmarès di livello europeo, capace di lasciare il segno negli anni ‘90 e Duemila con maglie prestigiose come quelle del Barcellona e del Panathinaikos. Dal 2014 al 2022 ha lavorato nello staff del Cska Mosca, dove ha affinato le proprie competenze nello sviluppo individuale dei giocatori, ruolo che ricoprirà anche a Trapani. Accanto ai volti nuovi resta una figura ben conosciuta a Trapani: Alex Latini, confermato come secondo assistente di Repesa, che prosegue così un legame iniziato in granata nel 2015. Con il roster e lo staff definiti, le vacanze estive stanno ormai per concludersi.

Sabato e domenica prossimi la squadra si radunerà a Trapani per le consuete visite mediche di inizio stagione, appuntamento che precederà la partenza di lunedì verso Kranjska Gora, in Slovenia, dove i granata svolgeranno il ritiro precampionato fino al 7 settembre.