Basket femminile, la Golfo Alcamo ingaggia l'ala-pivot Thiam

Prosegue la costruzione del roster della GolfoBasket Woman Alcamo in vista della stagione 2025/2026. La società ufficializza l’ingaggio di Aida Thiam, ala-pivot di 187 cm, classe 2002, proveniente dal San Salvatore Selargius. Nella scorsa stagione, disputata nel Girone A di Serie A2, Thiam ha collezionato 28 presenze, chiudendo con una media di 5,7 punti, 5,1 rimbalzi, 1,1 assist e 0,6 stoppate a gara, per una valutazione media di 7,9.

Tesserata come italiana, Thiam ha iniziato il proprio percorso senior a Torino nella stagione 2020/2021. Ha successivamente militato a Udine, Milano e Derthona, prima dell’ultima esperienza in Sardegna.