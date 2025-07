La Champions di basket, Trapani trova Tenerife e Bursa

La Trapani Shark scopre le proprie carte in vista della sua prima esperienza in Europa, con la partecipazione alla Basketball Champions League, la competizione continentale organizzata dalla Fiba. I granata di coach Repesa, che inizieranno la propria avventura europea direttamente dalla stagione regolare, il cui inizio è fissato per martedì 7 ottobre, sono stati inseriti nel Girone D degli otto raggruppamenti che si contenderanno l’accesso ai play-off e ai play-in. I trapanesi affronteranno La Laguna Tenerife (Spagna), Tofas Bursa (Turchia) e Bnei Herzliya (Israele). La formula prevede un girone all’italiana, con le squadre che si affronteranno due volte, andata e ritorno, disputando così lo stesso numero di incontri interni ed esterni. Accederanno agli ottavi di finale dei play-off la prima classificata di ogni girone, mentre la seconda e la terza del girone parteciperanno ai play-in, un ulteriore spareggio, dove in palio ci sarà la qualificazione ai play-off. La quarta classificata sarà eliminata dalla competizione.

Entrando nel dettaglio in merito alle formazioni che affronterà la Trapani Shark, Tenerife è probabilmente l’avversaria più ostica per la futura rosa granata. Dal 2022 a oggi la squadra spagnola ha sempre raggiunto le Final Four della Champions League, conquistata nel 2022 dopo il primo trionfo del 2017. Successi sul piano europeo che hanno portato Tenerife alla vittoria della Coppa Intercontinentale nel 2017 e nel 2019. Il giocatore di maggiore spicco è il capitano Huertas, italobrasiliano, ex Fortitudo Bologna, ed mvp delle ultime due edizioni del torneo. La squadra diretta da Vidorreta, allenatore con oltre 700 panchine in Liga, ha chiuso la scorsa stagione regolare al terzo posto, alle spalle di Real Madrid e Valencia, mentre ai play-off, dopo aver superato il turno con la Joventut Badalona, ha perso 3-0 il confronto proprio con Valencia in semifinale.

Larga l’esperienza europea del Tofas Bursa: sarà un modo per coach Repesa per ritrovare il suo passato, avendo allenato il club dal 1997 al 2000 e conquistato due volte il campionato turco e la coppa nazionale, mentre una volta la Coppa del Presidente. Il Tofas ha chiuso al quarto posto l’ultima stagione regolare in Turchia, per poi fermarsi ai quarti di finale. Vera sorpresa saranno gli israeliani del Bnei Herzliya, anche alla luce delle situazioni di guerra nel proprio paese. Una formazione che ritrova il palcoscenico europeo, già vincitrice della Coppa di Israele nel 1995 e nel 2022.

Nell’ultimo torneo nazionale israeliano il Bnei Herzliya si era classificato quarto ed è stato eliminato ai quarti di finale per il titolo. Mentre l’Europa si avvicina, la Trapani Shark lavora per definire il roster. Nella tarda serata di ieri, il presidente Valerio Antonini ha annunciato l'acquisto di Timmy Allen, ala piccola che arriva dal Belgio, dove ha visto la maglia dell'Oostende. Attesa adesso l'ufficialità da parte del club del giocatore statunitense che ha un passato in Nba con i Memphis Grizzeles. Fronte uscite, invece, la Virtus Bologna è infatti fortemente interessata al ritorno in bianconero di Amar Alibegovic. Resta da comprendere se dall’interesse si passi alla trattativa e soprattutto le volontà del giocatore e della Trapani Shark stessa. Alibegovic, pur non facendo mai nascondere l’attaccamento alla città e alla tifoseria granata, si definisce un tifoso della Virtus Bologna, maglia che ha già indossato dal 2020 al 2022.