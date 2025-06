Trapani, Mollura stavolta dice addio

Sta per chiudersi un capitolo emozionante nella storia della Trapani Shark: quello del suo capitano Marco Mollura. Il giocatore trapanese, infatti, è in scadenza di contratto a fine mese e difficilmente farà parte della formazione granata del prossimo anno, che parteciperà per la prima volta alla Basketball Champions League. Scorrono quindi i titoli di coda per Mollura nella squadra della propria città. L’atleta trapanese, infatti, ha quasi sempre vestito la maglia granata, vivendo in una squadra che nel frattempo ha cambiato tante dimensioni e ben quattro proprietà, e che ha visto il coinvolgimento decennale anche della sua famiglia in prima persona.

Dal minibasket alla Serie A, passando anche per i campionati di C, B e A2, sempre in granata, eccetto la parentesi dal 2012 al 2017 in cui ha vestito le maglie di Cus Torino e Zannella Basket Cefalù. Un sogno ad occhi aperti per qualsiasi bambino, ma anche per chi, come Mollura, prossimo ai 32 anni, si appresta a lasciare Trapani per ritornare in Serie A2. Su di lui, infatti, si è mosso Scafati, il cui accordo, su base biennale, è vicino alla firma. Una nuova avventura da protagonista, in una squadra, Scafati, che, dopo la retrocessione, punta alla vittoria del campionato e al ritorno in Serie A, come fatto dalla Trapani Shark lo scorso anno.