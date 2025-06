C’è l’Ungheria, il Settebello punta sull’effetto Trapani

Il Settebello è pronto a scendere in vasca: comincia questo pomeriggio a Trapani, alle 18.30, la Trinacria Cup con la Nazionale italiana di pallanuoto che sarà impegnata contro l’Ungheria. Alle 20 la seconda gara tra Spagna e Grecia. La storia recente lega il Settebello con l’Ungheria dopo la partita ormai famosa delle Olimpiadi di Parigi: in quei quarti di finale era successo di tutto con le fortissime proteste da parte della Federnuoto. La pace, però, era già arrivata lo scorso 9 giugno quando le due nazionali si erano incontrate in un test match a Napoli finito 13-12 per gli azzurri. Questo pomeriggio il replay alla piscina olimpica scoperta di piazzale Ilio.

«A Napoli è stata una bellissima partita – dichiara il ct Sandro Campagna -. Mi aspetto che l’Ungheria voglia riscattarsi, perché tra queste due squadre non esistono amichevoli. Ogni qualvolta una prevale sull’altra, poi c’è sempre una reazione della squadra avversaria che cerca di ripagare con la stessa moneta».