Trapani, Notae rilancia: «Saremo ancora più forti»

C’è chi entra dalla panchina per dare qualche minuto di riposo ai titolari e poi c’è Jd Notae. Il premio di miglior sesto uomo della stagione regolare 2024/25 non è solo un riconoscimento alle sue cifre, importanti e costanti soprattutto nella seconda parte della stagione regolare, ma anche alla sua capacità di cambiare il volto di una partita ogni volta che mette piede sul parquet. Classe 1998, statunitense, Notae ha vissuto un percorso speciale insieme alla squadra trapanese: dalla promozione dalla Serie A2 fino all’approdo ai play-off della Serie A, per poi uscire in semifinale con Brescia. Un viaggio che ha emozionato un’intera città, ma che ha trovato in lui uno dei principali protagonisti. Perché se è vero che non conta solo la destinazione, in questo caso il tragitto percorso ha avuto un interprete d’eccezione. Ai tifosi va il pensiero di Jd Notae: «Mi sento solamente di dire grazie ai tifosi per averci aiutato a vincere molte partite. La loro energia è veramente qualcosa di speciale e che non ha prezzo».