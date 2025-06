Brescia vince anche gara e vola in finale: finisce qui la stagione della Trapani Shark

Brescia vince in volata anche gara 3 e si qualifica per la finale scudetto in cui incontrerà la vincente dell’altra semifinale tra Bologna e Milano. Finisce qui la stagione di Trapani che da neopromossa ha disputato una stagione straordinaria. Trapani ci ha creduto fino alla fine ma nelle battute finali la maggiore lucidità di Brescia ha portato la Leonessa in finale grazie soprattutto alle giocate di Ndour. Horton a -10” falliva i liberi del pareggio e così finiva nel tripudio del PalaLeonesa a festeggiare la prima storica finale. Best scorer un immenso Della Valle con 23 punti, seguito da Ndour con 16 mentre a Trapani non sono bastati i 20 di Robinson.

La tripla di Della Valle è il biglietto per Brescia che vuole chiudere la serie ma Trapani ha un buon approccio e trova il primo vantaggio con Alibegovic. Ad Horton risponde il solito Della Valle ma Robinson con la tripla porta Trapani + 6 (13-19) al 5’ costringendo Poeta al timeout. Rivers accorcia con la tripla ma Horton è in serata e Trapani, nonostante qualche errore di troppo, resta avanti (23-30) al primo intervallo dopo la tripla di Eboua.