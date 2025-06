Brescia espugna ancora il PalaShark battendo Trapani 77-85 e si porta sul 2-0. Finale ad un passo

Trapani ha confermato le difficoltà offensive già viste in gara uno e paga ancora la serata negativa dei suoi tiratori (anche stasera 24% al tiro oltre l’arco). Brescia sfrutta a dovere l’esperienza dei suoi senatori, Amedeo Della Valle su tutti, top scorer della serata con 19 punti con 5/8 da tre punti, per mettere in cassaforte una serie che ormai sembra definitivamente indirizzata dalla sua parte. Trapani paga ancora una pessima partenza (14-27 al primo intervallo) e ogni qual volta riusciva ad avvicinarsi veniva ricacciata indietro. Qualche fischio di troppo di Lanzarini faceva aumentare la tensione in campo ma alla fine la vittoria di Brescia è meritata con la tripla siderale di Ivanovic a 70” dalla fine che sentenziava la vittoria degli ospiti nel concitato finale. Si chiude con 1 19 punti di Della Valle (+ 6 assist e 7 rimbalzi), seguito da Ndour con 17. Per Trapani on bastano i 13 punti di Robinson, Alibegovic e Yeboah. Mercoledì gara 3 a Brescia ma per Trapani ci vuole un miracolo.

Una spietata Germani Brescia vince meritatamente anche gara 2 e si avvicina alla finale scudetto. 77-85 in favore di Brescia il risultato finale di una sfida in cui la Trapani Shark ha inseguito per tutti i 40 minuti senza mai riuscire a mettere il naso avanti. La serie adesso si sposta al Palaleonessa dove mercoledì Brescia avrà il primo di 3 match point consecutivi per volare alla sua prima finale scudetto.

Trapani Shark – Germani Brescia 77-85

Trapani: Eboua 4, Notae 5, Horton 10, Robinson 13, Rossato 3, Alibegovic 13, Galloway 5, Petrucelli 6, Yeboah 13, Mollura ne, Gentile ne, Brown 5. All. Repesa

Brescia: Bilan 15, Ferrero ne, Dowe 11, Della Valle 19, Ndour 17, Burnell 8, Tonelli ne, Ivanovic 10, Mobio 2, Rivers 3, Cournooh, Pollini ne. All. Poeta

Arbitri: Lanzarini, Gonella, Dori

Note: 3.834 spettatori.

Parziali: 14-27; 29-25; 17-15; 17-18;

Primo periodo

Poeta alza il quintetto con Ndour e Bilan in quintetto, Repesa rinuncia ad Ogbeide per Brown che però parte dalla panchina. L’inizio è equilibrato al Palashark: Petrucelli ed Ivanovic ne segnano 4 ciascuno e dopo 3’ il punteggio è in parità (6-6). Robinson però commette presto il secondo fallo e Della Valle segna la prima tripla della serata. E’ il segnale con Brescia prova a scappare (6-11) anche se Trapani risponde con Notae ed Horton. Burnell si prende la scena segnando un bel canestro in penetrazione e Ndour è infallibile dalla media con Brescia che vola + 9 (12-21) dopo la penetrazione del senegalese che Trapani non riesce a limitare. Nemmeno il timeout di Repesa restituisce energia agli Shark in palese difficoltà in attacco con Brescia che col parziale di 12-2 ha preso il volo. L’antisportivo di Eboua ed il canestro di Burnell chiudono il quarto dominato da Brescia in vantaggio +13 al primo intervallo (14-27).

Secondo periodo

Tre liberi di Brown e la “reverse” di Alibegovic ridanno fiducia a Trapani (21-29). La tripla di Notae, prima della serata per i siciliani, infiamma il Pala Shark che crede nella rimonta. Poeta ci parla sopra ma l’inerzia è per Trapani che sale fino a -3 (29-32) con la tripla di Yeboah. Un paio di fischi dubbi di Lanzerini però fanno inferocire il pubblico e Brescia ne approfitta per scappare ancora e con i liberi di Bilan torna a +10 (29-39) dopo il 7-0 di parziale. Trapani prova a restare in partita con la tripla di Galloway ma Della Valle segna da casa sua due triple consecutive. Robinson ci mette una pezza segnando 5 punti consecutivi ma Brescia chiude +9 all’intervallo (43-52) con 13 punti di uno stratosferico Ndour (con 17 di valutazione) e 12 di Della Valle chirurgico con 4/5 da oltre l’arco. Per Trapani 9 punti di Yeboah, 7 per Robinson.

Terzo periodo

Si comincia con due inchiodate consecutive ed il tapin di Horton che riporta Trapani a -3. La tripla di Rivers ricaccia indietro Trapani che non sfrutta un paio di buone occasioni. Alibegovic da sotto ricuce a -4 (55-59) al 26’, Rivers commette quarto fallo in attacco ma Trapani continua a sprecare le occasioni. Della Valle non perdona con la tripla del +10 (55-65), Trapani continua a sprecare ma la tripla di Alibegovic lascia ancora qualche speranze ai granata (60-67) all’ultimo intervallo.

Quarto periodo

Ndour continua il suo show prima di commettere l’antisportivo su Eboua. La tripla dall’angolo di Robinson vale il -3 (66-69) al 33’ ma Dowe risponde con la stessa moneta. Trapani si aggrappa a Yeboah (68-72) ma Bilan da sotto è immarcabile quando prende posizione. La tripla di Ivanovic dall’angolo è una sentenza e Brescia vede avvicinarsi il traguardo (70-77) al 35’. Trapani continua a sbagliare da oltre l’arco ma Horton dal rimbalzo in attacco segna il -3 (74-77) al 37’. Yeboah sfonda sul possibile pareggio, sull’attacco seguente di Brescia, Dowe trova una tripla fondamentale a -1,44” che manda i lombardi in paradiso (74-80). Robinson ci crede ancora (77-80) ma è ancora Ivanovic ad un minuto dalla fine a segnare la tripla impossibile allo scadere dei 24” da 9 metri che fa calare il gelo al Pala Shark. Vince Brescia 77-85 che si porta 2-0 ed ipoteca la finale. Mercoledì gara 3 di una serie ormai saldamente nelle mani della Germani. Top scorer della serata Della Valle con 19 punti (+ 6 assist e 7 rimbalzi), seguito da Ndour con 17. Per Trapani 13 punti di Robinson, Alibegovic e Yeboah.

Foto Savalli