Basket, semifinali scudetto: Brescia espugna Trapani aggiudicandosi gara 1 per 93-92

Brescia si aggiudica il primo round delle semifinali scudetto battendo di 1 punto la Trapani Shark 92-93 al termine di un match equilibrato che i lombardi hanno sempre condotto ma che Trapani riusciva a mettere in discussione solo nell’ultimo quarto.

Un successo che Brescia si è guadagnato grazie ai due ottimi primi quarti in cui le percentuali altissime da oltre l’arco, soprattutto con un grande Ivanovic da 4 su 5, hanno messo in difficoltà Trapani che invece ha tirato tutta la partita con basse percentuali (alla fine 24%) da oltre l’arco. Dopo il +8 del primo quarto (26-34) Brescia aumentava il vantaggio anche nel secondo periodo chiuso sul +12 (45-57). L’orgoglio di Trapani, trascinato dalla spinta del PalaShark, riportava Trapani in partita grazie alla buona vena di Horton che da sotto suppliva alle scarse percentuali degli esterni trapanesi. Dopo il -2 però Brescia dava ancora uno strappo alla gara e nel quarto finale erano le prodezze di Dowe (17 punti + 5 assist e 5 rimbalzi) e di Ndour (12 punti) a regalare il successo ai bresciani nonostante la rimonta finale di Trapani che però si fermava al -1 (92-93). A Trapani non sono bastati i 22 punti di Horton per evitare la sconfitta per Brescia, oltre Dowe anche i 17 punti di Ivanovic.