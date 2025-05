Handball Trapani, la promozione in Serie A1 sfuma in finale

Sfuma sul più bello il sogno promozione per l'Handball Trapani. A Chieti, infatti, la squadra siciliana perde l'epilogo della final six con il Mestrino per 28-20 e dice addio al salto in massima serie.

Successo meritato per il Mestrino, che ha condotto nel punteggio per gran parte della gara, dimostrando maggiore fisicità, lucidità e capacità di gestione.

La sensazione è che fin dal primo tempo la Handball Trapani avesse finito la benzina e che le ottime parate di Maira De Marinis non fossero sufficienti. La continuità nel trovare il gol delle venete e le difficoltà offensive delle ragazze di Laura Avram hanno indirizzato la gara sin dal primo tempo, concluso con un meno 5 per le granata sul 18-13. Dopo l’intervallo, poi, la conferma del divario.

Handball Trapani-Mestrino 20-28

Handball Trapani: De Marinis, Stellato 5, Cenicola 1, Francesca Ferraresi, Martina Lista 2, Marino, Borodai 6, L’Abbate, Ricciardo, Lusarreta, Zizzo, Margherita Ferraresi, Plazzotta, Ascorti, Podariu 1, Priolo 2, Mydlova 3. Allenatore Laura Avram.

Mestrino: Dalle Fusine 1, Cabrini 4, Rubin, Balzer 1, Gloria, Chiarotto, Bucur, Tisato 7, Bernardi, Sabbion 7, Cutufos, Giorgia Chiarotto, Campagnaro, Florasi, Galvan, Pugliese 7, Anziliero 1. Allenatore Giuseppe Lucarini.