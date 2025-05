L'Handball Trapani sogna la promozione in A1, Schenna battuto e finale con il Mestrino

Ultimo sforzo per la promozione in serie A1 femminile di pallamano per l'Handball Trapani. A Chieti, nella final six del campionato di A2, le siciliane hanno battuto lo Schenna per 26-24 bissando il successo di ieri sul Chiaravalle.

Domani, domenica 25 maggio alle 10, il sette isolano affronterà le venete del Mestrino. Chi vince volerà in massima serie. Partenza equilibrata. Le difese prevalgono sugli attacchi: al settimo minuto il parziale è di 2-2.

Poi, i venti minuti che conducono alla pausa sono contraddistinti dai tentativi di fuga delle ragazze allenate da Laura Avram che vanno per due volte sul +3. Le altoatesine però non mollano e recuperano. L’allungo subito prima dell’intervallo consente, comunque, alla Handball Trapani di andare a riposo in vantaggio (11-14).

Lo Schenna però non è domo e nel secondo tempo non solo riacciuffa le avversarie ma va pure in vantaggio sul 17-16.La paura dura poco: il sette metri trasformato da Carmen Stellato impatta il punteggio. Tuttavia lo Schenna gioca meglio in questo frangente e a metà della ripresa è in vantaggio di due lunghezze sul 19-17.