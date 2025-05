L'Erice cade a Salerno, per le Arpie lo scudetto rimane una chimera

Lo scudetto rimane un sogno per l'Handball Erice. La formazione siciliana si arrende a Salerno col punteggio di 32-28 in gara 2 della finale per il titolo italiano della pallamano femminile. Dopo il pareggio di sabato scorso in casa per 28-28 le Arpie avevano l'obbligo di vincere per centrare il primo tricolore.

Così non è stato. Ed è festa per la Jomi Salerno che vince lo scudetto della stella. Per Erice terzo ko consecutivo in finale dopo quelle del 2022-2023 ancora con Salerno e nella stagione scorsa con il Bressanone Sudtirol entrambe arrivate in gara 3.

La partita fin dall'inizio ripropone lo stesso tema tattico visto in gara 1 ad Erice sette giorni fa. Salerno adotta un sette contro sei che mette in difficoltà le Arpie.

Salerno mostra di essere maggiormente a proprio agio. Costruisce una serie di azioni vincenti, che le consentono di issarsi sul 13-9 al 26’. Il time-out voluto dal coach Cristina Cabeza Gutiérrez produce qualche frutto e si va all’intervallo con il vantaggio delle campane che è dimezzato. Il tabellone dopo la prima mezz'ora indica: Salerno-Erice 16-14.