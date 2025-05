Alcamo mostra i muscoli, il Team Seby stacca il pass per gli Italiani al trofeo del Sud Wabba

Il Team Seby di Alcamo fa bottino pieno, a Catania, al trofeo del Sud Wabba Italia e stacca diversi pass per i campionati italiani di Perugia, dove è in palio anche la qualificazione per il Mondiale a Rimini.

Gli atleti allenati da Sebastiano Mancuso hanno sfoggiato forza e grazia, sbaragliando gli avversari. A colpi di pose scultoree, mostrando tutta un’architettura di muscoli ben lucidati, hanno ottenuto grandi risultati. Un premio, dopo anni di duro allenamento nella palestra Phoenix bodyactive di Alcamo.

I risultati

Emanuele Catalano, 20 anni: 1° posto Man BB Under 24, 1° posto Man BB esordienti, 2° posto Classic phisique -175cm

Edoardo Adragna, 23 anni: 1° posto Man phsique esordienti, 1° posto Man phisique HP 0, 1° posto Man phisique under 24 0, 2° posto all'assoluto

Enrico Scurto, 24 anni: 2° posto Man phisique esordienti, 3° posto Man phisique Under 24

Giorgio Gentile, 30 anni: 5° posto esordienti, 6° posto Hp0

Elisa Coraci, 26 anni: 1° posto Miss model -163, 1° posto all'assoluto Miss model