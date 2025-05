L’Erice per la storia: a Salerno per vincere il primo scudetto

In campo per la storia, in palio lo scudetto della pallamano femminile. L’Handball Erice ci prova e domani, sabato 24 maggio, alle 19 sarà ospite della Jomi Salerno per la gara 2 della finale tricolore. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di PallamanoTv. Arbitreranno la sfida Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe.

Dopo il rocambolesco pareggio di sabato scorso al Pala Cardella, le Arpie - come del resto le campane -hanno l’obbligo di vincere per laurearsi campionesse d’Italia. Sarebbe il primo scudetto per le siciliane, il decimo - quello della stella - per le padrone di casa.

Solo in un caso di ulteriore pareggio la serie finale si protrarrebbe alla bella che si giocherebbe ad Erice mercoledì 28 maggio sempre alle 19.

Gutierrez: «Domani è l'ultima occasione»

Cristina Cabeza Gutiérrez, tecnico dell’Ac Life Style Handball Erice presenta la sfida: «Gara uno è stata molto complicata e non l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Il pareggio non è un risultato da buttare via. Sappiamo che domani è l’ultima occasione e dovremo essere molto preparate per tirare fuori il massimo dalla rosa e dalle nostre capacità emotive e tecniche. Quello di Salerno è un campo molto difficile, ma questa è una finale. Dovremo dare tutto quello che abbiamo per raggiungere l’obiettivo».