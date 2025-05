Basket, Trapani sbanca Reggio Emilia e vola in semifinale scudetto

Trapani espugna Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie playoff dei quarti volando alle semifinali scudetto. Traguardo storico per gli Shark che affronteranno in semifinale la vincente tra Brescia e Trieste, raggiunto grazie al meritato successo contro una Reggiana che pur lottando non ha mai messo realmente in discussione il risultato. Dopo un primo tempo equilibrato Trapani ha mostrato i muscoli ribaltando l’inerzia della partita grazie alle maggiori rotazioni ed alla classe dei suoi uomini migliori, con lo strappo decisivo che arrivava all’inizio dell’ultimo quarto quando la classe immensa dell’ex Langston Galloway prima propiziava l’allungo e poi metteva il sigillo alla vittoria. Si chiude con il tripudio dei soliti 400 tifosi granata a festeggiare l’ennesimo trionfo di questa stagione. Top scorer della serata per Trapani Galloway autore di 19 punti, seguito dall’immenso JD Notae, solito folletto imprendibile con 17 punti e 5 assist. Per Reggio Emilio non sono bastati i 24 punti di Bardford, migliore dei suoi assieme a Winston autore di 16 punti.