Basket, la Trapani Sharks penalizzata di 4 punti. La Lega: «I play-off proseguono»

«La Lba prende atto del comunicato con cui il consiglio federale, sulla base dei controlli effettuati dalla Comtec e dei successivi riscontri della Agenzia delle Entrate, ha comminato alla società associata Trapani Shark la sanzione di 4 punti di penalizzazione per irregolarità amministrative e ha rimesso gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza». Così la Lega Basket Serie A in una nota.

«La Lba prende altresì atto che, richiamando l’art. 11.5, lett. b), del Manuale per la Concessione delle Licenze Nazionali Professionisti, il comunicato federale precisa che la sanzione verrà applicata nella stagione sportiva 2025/2026. Ai sensi della richiamata norma, infatti, per inadempienze commesse dal 1° marzo al 30 giugno "la penalizzazione si applica per essere scontata nella Stagione Sportiva successiva 2025/2026". Alla luce di quanto precede, la Lba ribadisce pertanto che i playoff della Stagione Sportiva 2024/2025 in corso proseguiranno come già programmati», conclude il comunicato.