Erice verso gara 2 della finale scudetto, Benincasa: «A Salerno daremo il massimo»

Lorena Benincasa, capitano e centrale Ac Life Style Handball Erice, parla di quanto successo sabato scorso e della settimana di duro lavoro in vista del match di ritorno in Campania. «Credo - dice - che la prestazione di Salerno di sabato scorso sia stata ammirevole. Erano state in campo a Pontinia appena tre giorni prima, eppure sono riuscite a giocare con energia fino all’ultimo secondo. Noi abbiamo da rimproverarci diverse cose. Innanzitutto l’approccio alla partita, troppo teso. Poi, gli errori difensivi, che hanno concesso alle nostre avversarie di arrivare a soluzioni vincenti sia dai lati che dal centro».

Chi vincerà gara 2, quindi sarà campione d’Italia, con un nuovo pareggio la serie si protrarrà in gara 3 che si disputerà al Pala Cardella di Erice mercoledì 28 maggio, sempre alle 19.

Potrebbe essere questa la partita che deciderà le sorti di un intero campionato. E il pareggio casalingo delle siciliane di sabato scorso obbliga le Arpie a cercare la vittoria per conquistare il primo scudetto della propria storia e far tornare il tricolore della pallamano femminile in Sicilia dopo 23 anni dal trionfo della De Gasperi Enna.

Settimana di passione e di lavoro per l’Handball Erice che torna ad allenarsi in vista della gara 2 della finale scudetto che si giocherà a Salerno sabato prossimo, 24 maggio (alle 19).

«Consapevoli che ci vorrà un altro tipo di prestazione»

L’esperto capitano prosegue: «Abbiamo acciuffato il pareggio alla fine e, dal punto di vista del risultato, l’epilogo di gara uno non è stato negativo. Siamo, però, consapevoli di come la sfida di sabato prossimo richieda un altro tipo di prestazione. Certamente, daremo il massimo, ma la cosa più importante è la settimana di lavoro che ci attende».

«Quella di sabato è stata la mia ultima gara in casa»

E conclude rivelando che quella di sabato scorso potrebbe essere stato il suo ultimo match davanti al pubblico amico: «Confidiamo molto che il nostro coach e tutto lo staff tecnico ci facciano lavorare sugli errori commessi in gara uno. Il mio saluto al pubblico di casa alla fine della partita di sabato scorso? Beh, con ogni probabilità è stata l’ultima gara da giocatrice in casa. Certo, esiste la possibilità che con un l’altro pareggio si torni a giocare a Erice, ma intanto mi è sembrato corretto salutare la gente che mi ha sostenuto in tutti questi anni con questa squadra e questa società».

Le curiosità sullo scudetto

Quello che potrebbe assegnarsi sabato prossimo sarà il cinquantaseiesimo scudetto della pallamano femminile.

La squadra maggiormente titolata è Cassano Magnago (11, peraltro consecutivi fra il 1986 e il 1996). Salerno vanta nove tricolori conquistati tra il 2010 e il 2023. La città campana ha vinto un titolo italiano anche nel 2004, con il nome di Handball Salerno. Il club, dunque, cerca il tricolore della stella tra le mura amiche.

La giocatrice italiana più vincente è la nostra Antonella Coppola, che annovera in carriera otto scudetti vinti con la maglia di Salerno (Handball e Pdo) e nove successi in Coppa Italia: gli ultimi tre consecutivi con la maglia delle Arpie.

Ci sono tre precedenti legati a vittorie dello scudetto di formazioni siciliane. Il primo è stato conquistato dalla De Gasperi Enna nel 1998/1999. Il secondo, la stagione successiva (1999/2000), dall’Eos Siracusa. Infine, nel 2001/2002 ancora un trionfo per la De Gasperi Enna.

E sulle finaliste

Prima della sfida di sabato scorso, la Ac Life Style Handball Erice aveva vinto i tre precedenti stagionali: 30-18 e 19-18 in campionato, 25-23 in finale di Coppa Italia a inizio marzo.

Questa sfida è già stata finale scudetto, nel maggio 2023, e in concomitanza con l’ultimo dei nove scudetti conquistati dalla Jomi Salerno: in quell’occasione si giunse fino a gara tre. Salerno ed Erice si sono affrontate anche in finale di Supercoppa nel 2023, con la vittoria della Ac Life Style Handball Erice.

Diverse sono le ex: Martina Barreiro ha vestito la maglia delle Arpie, mentre Antonella Coppola, Daniela Pinto Pereira, Lorena Benincasa e Martina Iacovello hanno giocato con la formazione campana.

Nessuno ha vinto come Salerno negli ultimi quindici anni della pallamano italiana femminile: 22 trofei in totale, di cui nove scudetti tra il 2010 e il 2023.

Salerno è alla sua dodicesima finale scudetto, Erice disputa la terza consecutiva, dopo averne perse due - proprio contro la Jomi e un anno fa per mano di Brixen - sempre a gara tre.

Laeticia Ateba conferma di essere la migliore marcatrice delle Arpie. Ai 128 gol realizzati in stagione regolare, vanno aggiunti i 14 segnati complessivamente nelle due gare di semifinale contro Cassano e i 14 di sabato scorso in gara uno della finale. Per lei 156 marcature complessive

Il calendario della finale

Gara uno: Ac Life Style Handball Erice-Jomi Salerno 28-28

Gara due, sabato 24 maggio alle 19: Jomi Salerno-Ac Life Style Handball Erice

Eventuale gara 3, mercoledì 28 maggio alle 19: Ac Life Style Handball Erice-Jomi Salerno.