Basket, Trapani batte Reggio Emilia 80-75 in gara 1

Si va all’intervallo con i padroni di casa avanti 40-39. Nel terzo quarto Galloway si accende contro la sua ex squadra e Robinson continua a colpire da tre. Reggio resta agganciata con Faried e Cheatham, accorciando sul 60-56 a fine frazione. In apertura di ultimo quarto arriva il blackout di Trapani: Reggio piazza un 13-0 che la porta sul +6. Ma i granata non mollano: Robinson si carica la squadra sulle spalle, pareggia sul 68-68 e Horton firma il sorpasso a due minuti dalla fine. Barford tiene in vita gli ospiti, ma a decidere tutto è la tripla pesantissima di Galloway a 30 secondi dalla sirena.

Davanti a un PalaShark rovente, la Trapani Shark conquista una vittoria fondamentale in Gara 1 contro la Unahotels Reggio Emilia, imponendosi per 80-75 al termine di una sfida vibrante, combattuta e ricca di emozioni.

I liberi finali di Notae sigillano il successo: Trapani soffre ma vince 80-75 e si prende Gara 1. Coach Repesa, nel post-partita, ha sottolineato l'importanza dell’atteggiamento e della risposta mentale della squadra: «Mi aspettavo una squadra tesa - ha sottolineato il coach granata - ma non così. Per fortuna alla fine abbiamo vinto. La prossima è una partita chiave per questa serie. Chiamo tutto il popolo a raccolta per sostenere questi ragazzi, perchè hanno fatto davvero tanti sforzi. Oggi siamo stati mentalmente bloccati. L’importante è che abbiamo vinto, in una partita giocata molto male».