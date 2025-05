L'Erice pareggia in casa con Salerno la finale scudetto: gara 2 diventa decisiva

Si chiude senza vincitori né vinti gara 1 della finale scudetto della pallamano femminile tra l'Handball Erice e Jomi Salerno. Al Pala Cardella finisce 28-28 al termine di un match estremamente equilibrato che però ha visto le ospiti avere probabilmente i maggiori rimpianti avendo avuto anche un vantaggio di tre reti a sei minuti dal 60'. Anche alle Arpie, tuttavia, non mancano i rimpianti: un vero peccato non aver sfruttato il fattore campo.

Un rigore nei secondi conclusivi trasformato da Laeticia Ateba, a segno 14 volte in questa partita, evita la sconfitta casalinga e rinvia tutto a gara 2 che si giocherà in Campania sabato prossimo, 24 maggio. Molto probabilmente, infatti, al Pala Palumbo si deciderà la vincitrice del titolo italiano. Solo in caso di un altro pareggio, il discorso verrebbe ulteriormente rinviato alla bella che si giocherebbe nuovamente ad Erice.

Ac Life Style Handball Erice-Jomi Salerno 28-28

AcLife Style Handball Erice: Masson, Bernabei 1, Eghianruwa 3, Coppola, Tarbuch 1, Losio 2, Benincasa, Dalle Crode 1, Di Prisco, Pessoa 2, Ateba 14, Pinto Pereira, Cabral Barbosa 4, Cozzi, Ramazzotti. Allenantore Cristina Cabeza Gutiérrez.