L'Erice per la storia, le Arpie ricevono Salerno in gara 1 della finale scudetto

Per scrivere e per sfidare la storia che l’ha vista perdente sul più bello nelle ultime due finali. Per diventare, per la prima volta, regina d’Italia, e non solo regina di coppe. Per portare uno scudetto nella pallamano femminile in Sicilia che manca da 23 anni.

L’Handball Erice non vuole sbagliare e affronta la Jomi Salerno per il primo atto della finale tricolore carica e motivata. Domani, sabato 17 maggio alle 17, le Arpie sfideranno le campane che a loro volta sono caccia del decimo titolo, quello della stella sulla maglia. La partita si giocherà al Palazzetto Pino Cardella con ingresso al pubblico gratuito. La sfida verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube PallamanoTv. Gli arbitri saranno Francesco Simone e Pietro Monitillo.

Questa sfida è di un revival della recente finale di Coppa Italia, giocata il 2 marzo a Riccione, che ha visto le siciliane imporsi su Salerno ma anche della finale scudetto di due stagioni fa (2022-2023) con le Arpie battute alla bella.