L’Erice si prepara per la terza finale scudetto consecutiva, sfiderà Pontinia o Salerno

Inizia una settimana cruciale per l’Handball Erice che avrà mercoledì e sabato delle tappe importanti. Le Arpie, già qualificate per la terza finale scudetto consecutiva dopo aver sbancato Cassano e aver chiuso il discorso già in gara 2, tra due giorni conosceranno l’avversaria nella serie decisiva per il tricolore; sabato 17 maggio, invece, al PalaCardella, si giocherà il primo atto.

Mercoledì 14 maggio alle 17,30 si gioca la bella tra Adattiva Hc Pontinia (unica formazione ad aver battuto le neroverdi in questa stagione) e Jomi Salerno (già affrontata e battuta nella finale di Coppa Italia di inizio marzo): in palio il posto per la finale tricolore con l’Erice.

Le neroverdi hanno sempre il vantaggio, avendo chiuso la stagione regolare al primo posto, di giocare l’eventuale gara 3 in casa. Per le siciliane si tratta della terza finale tricolore di fila dopo quelle perse con il Salerno (2022-2023) e con il Bressanone Sudtirol della scorsa stagione, perse entrambe alla bella.