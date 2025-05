Trapani sfiora l’impresa a Bologna, ma chiude seconda: ai playoff sfida con Reggio Emilia

Trapani spaventa Bologna che vince dopo un overtime e chiude al primo posto la stagione regolare proprio davanti ai granata. Partita piena di emozioni quella della Segafredo Arena dove Trapani e Bologna si sono giocati il primo posto della stagione regolare fino all’ultimo possesso. Nel finale thriller la spunta Bologna può ringraziare Cordinier autore del canestro allo scadere dei regolamentari che ha portato le squadre ai supplementari dopo che un canestro in penetrazione di Alibegovic aveva portato la Trapani Shark in vantaggio a 4” dalla fine. Trapani ha poco da rimproverarsi dopo essere riuscita a ribaltare una partita che ad inizio terzo quarto sembrava saldamente tra le mani di Bologna arrivata a condurre fino a +18.

L’ultimo quarto di Trapani era travolgente con Robinson, Galloway e lo scatenato Eboua che ribaltavano l’inerzia della partita portando i granata fino ad un soffio dal successo. Il canestro di Cordinier allo scadere però gelava gli Shark che provavano a resistere nell’overtime dove era ancora Cordinier a segnare la tripla della vittoria a 7” dalla fine. Trapani chiude la regoular season al secondo posto ed inizierà i playoff contro Reggio Emilia nei quarti di finale che iniziano la prossima settimana. Per Bologna best scorer Clyburn con 28 punti, 6 assist e 10 rimbalzi, seguito da Cordinier con 16 punti, tutti decisivi. Per Trapani 21 punti per Robinson (+ 9 assist) e per Eboua, autentica sorpresa della serata.