L'Erice sbanca Cassano Magnago e vola in finale scudetto di pallamano femminile

La AC Life Style Handball supera Cassano Magnago anche in gara due, giocata in trasferta, e si guadagna per la terza volta consecutiva il diritto a disputare la finale scudetto. L’avversaria sarà determinata da gara tre dell’altra semifinale. Infatti, le Arpie affronteranno la vincente di Adattiva HC Pontinia-Jomi Salerno, in programma mercoledì prossimo 14 maggio, alle ore 17.30.

La dimostrazione di forza che ci si attendeva. Su un campo difficile, contro un’avversaria che non molla mai e può contare su una leggerezza mentale assoluta, le Arpie palesano tutta la loro forza, costruendo con autorevolezza il successo e la qualificazione alla finale scudetto. Con il trascorrere dei minuti, è la superiorità fisica e tecnica che si afferma, anche se Cassano è squadra che, ancora una volta, dimostra di avere nel suo dna una forza notevole. I primi venti minuti di gara scorrono in equilibrio, con la AC Life Style Handball Ercie che non riesce a scappare (7-7, 20’), nonostante la vera realizzatrice di Gabriela Pessoa. È il gran giorno della ex Giulia Losio, che, aiutata da Bevelin Eghianruwa, sospinge le compagne al “+4” all’intervallo (11-15).

Nel secondo tempo, la volontà e il temperamento sospingono le padrone di casa al 17-19. È l’ultimo refluo eccitante di una sfida che rompe definitivamente l’equilibrio a favore delle Arpie. Il gol spettacolare di Laeticia Ateba, all’ultimo istante, suggella un pomeriggio da incorniciare.