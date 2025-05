Si aprono le semifinali scudetto, l’Erice riceve il Cassano Magnago

Lorena Benincasa, capitano e centrale Ac Life Style Handball Erice, parla alla vigilia della partita: «Abbiamo già raggiunto due obiettivi importanti come la Supercoppa e la Coppa Italia, ma adesso ci attende il traguardo più ambito e difficile. Iniziamo in semifinale contro Cassano, avversaria che non dovremo assolutamente sottovalutare e già ci ha messe in difficoltà in stagione regolare. Siamo pronte».

Di contro, Cassano Magnago è arrivata in quarta posizione, con 34 punti, determinati da 17 successi e 5 ko.

Le siciliane hanno fatto registrare il terzo attacco più prolifico della stagione regolare, con 698 gol realizzati (meglio hanno fatto Adattiva HC Pontinia e Jomi Salerno, rispettivamente con 710 e 708 reti messe a segno).

In questa graduatoria, Cassano Magnago è sesta, con 585 marcature.

Le Arpie possono vantare la difesa meno battuta. Unica squadra del massimo campionato ad aver subito meno di 400 gol (399). Basti pensare che la Jomi Salerno, seconda per reti incassate, ha chiuso a quota 489. Cassano Magnago, invece, ha avuto la terza difesa più efficace, con 500 reti subite.

Le tre migliori finalizzatrici della Ac Life Style Handball Erice sono Laeticia Ateba (128), Gabriela Pessoa (77) e Giulia Losio (62).

Nelle fila di Cassano Magnago, invece, la realizzatrice più incisiva è stata Sofia Ghilardi (144), seguita da Bianca Barbosu (98) e Giulia Laita (55). Ex di turno, Giulia Losio.

I precedenti stagionali, Erice sorride

Sono tre i precedenti in questa stagione: due in campionato, uno in semifinale di Coppa Italia. Il bilancio sorride all'Erice che ha vinto in tutte e tre le occasioni.

Cassano Magnago, 2 novembre 2024 – settima giornata

Cassano Magnago-Ac Life Style Handball Erice 21-21

È stata, poi, assegnata la vittoria a tavolino (0-5) alla Ac Life Style Handball Erice, per posizione irregolare di Giulia Gozzi, atleta della formazione lombarda.

Erice, 22 febbraio 2025 – diciottesima giornata

Ac Life Style Handball Erice-Cassano Magnago 28-20

Riccione, 1 marzo 2025 – semifinale Coppa Italia

Ac Life Style Handball Erice-Cassano Magnago 32-19

Le convocate

Questo è l’elenco delle giocatrici convocate dal tecnico Cristina Cabeza Gutierrez: Laeticia Ateba, Alexandrina Barbosa Cabral, Lorena Benincasa, Nicole Bernabei, Antonella Coppola, Melina Cozzi, Alexandra Do Nascimento, Lucia Dalle Crode, Francesca Di Prisco, Bevelyn Eghianruwa, Martina Iacovello, Giulia Losio, Chana Masson, Daniela Pinto Pereira, Gabriela Pessoa, Chiara Priolo, Romina Ramazzotti, Maxime Struijs, Marianela Tarbuch.

Il regolamento

Si giocherà al meglio delle tre partite. Le due vincenti delle semifinali disputeranno la finale, sempre al meglio delle tre partite.

Sia nelle semifinali che in finale, il beneficio dell’eventuale gara tre da giocare in casa spetterà alla meglio piazzata in stagione regolare.

Calendario delle semifinali

Semifinale 1

Gara uno, sabato 3 maggio (Palazzetto Pino Cardella, alle 19,30): Ac Life Style Handball Erice-Cassano Magnago

Gara due, sabato 10 maggio (Palazzetto Tacca, alle 18): Cassano Magnago-Ac Life Style Handball Erice

Eventuale gara tre, mercoledì 14 maggio (Palazzetto Pino Cardella, alle 18): Ac Life Style Handball Erice-Cassano Magnago

Semifinale 2

Gara uno, sabato 3 maggio (alle 17,30): Adattiva Hc Pontinia-Jomi Salerno

Gara due, sabato 10 maggio (alle 19): Jomi Salerno-Adattiva Hc Pontinia

Eventuale gara tre, mercoledì 14 maggio (alle 17,30): Adattiva Hc Pontinia-Jomi Salerno.

Calendario della finale

Fissate anche le date della finale, che determinerà la formazione vincitrice dello scudetto.

Gara uno, sabato 17 maggio

Gara due, sabato 24 maggio

Eventuale gara 3, mercoledì 28 maggio.