Erice verso la semifinale scudetto, Losio affronta il suo passato: «Con Cassano una gara speciale»

Per lei e per Erice si apre una nuova avventura play-off scudetto, la terza consecutiva. Le Arpie hanno perso due finali in gara 3 (ossia alla bella) ma in questa stagione hanno dominato in lungo e in largo la stagione regolare vincendo 21 partite su 22 e chiudendo al primo posto a quota 42 punti con 698 gol fatti e 399 gol subiti mentre il Cassano ha terminato con 34 punti, 17 vittorie, 5 ko, 585 reti all'attivo e 500 subite. Un piazzamento che dà alle siciliane il vantaggio di giocare l’eventuale gara di spareggio in casa per effetto della migliore posizione in classifica.

A Cassano Magnago ha debuttato in Serie A1 e ha disputato quattro stagioni facendo molta esperienza, a Erice è approdata nel 2020 e ha vinto tre Coppe Italia e due Supercoppe entrando anche nel giro della nazionale. Per Giulia Losio, ala destra delle Arpie che sabato 3 maggio (alle 19,30) giocheranno in trasferta l’andata delle semifinali scudetto di pallamano femminile, non sarà una partita come le altre.

Numeri, risultati e vittorie in regular season, però, contano poco. Tutto si azzera e Losio sottolinea: «Le finali scudetto sono una cosa a parte rispetto al campionato. Anche rispetto alla Coppa Italia dove tutto è concentrato in un lunghissimo fine settimana. Cassano è abituata a questo tipo di partite, lo ha dimostrato. Così come Pontinia e Salerno, le altre due semifinaliste».

Che tipo di partita e di avversario vi aspettate?

«Ci aspettiamo un Cassano agguerrito e che non molla mai. Non sarà una partita facile come nessuna in queste. Noi stiamo lavorando bene. Ci sono però le avversarie e Cassano ha molte potenzialità anche se noi abbiamo una rosa di tutto rispetto».

Il Cassano è stato affrontato e sconfitto tre volte in stagione, due in campionato, una nelle semifinali di Coppa Italia. Quali sono le incognite?

«Penso che noi stesse siamo le prime avversarie. I cali di concentrazione sono sempre in incognito ma se giochiamo come sappiamo tutto andrà bene. Dobbiamo, però, evitare i cali di concentrazione. E a tal proposito, il tecnico Cristina Cabeza Gutierrez sta lavorando molto su questo per trovare sempre soluzioni rapide ad ogni evenienza. Inoltre sarà importante riuscire a chiudere il discorso in gara 2. L’obiettivo quest’anno è uno solo. La società lo ha dimostrato allestendo un roster importante e rinforzandolo ulteriormente nel corso della stagione».

Qual è il punto di forza delle vostre avversarie?

«È una squadra che non molla mai anche quando è in netto svantaggio. Non smette mai di correre. Inoltre è molto veloce ed anche se ha una difesa aperta, le giocatrici riescono a chiudere bene. E poi, ripeto, il clima dei play-off scudetto, è tutta un’altra storia, rimescola le carte e gli equilibri»,

E il vostro?

«Il punto di forza è sempre stata la difesa, tutto parte da lì. Difesa e contropiede, difesa-attacco. È un continuo. Nel nostro gioco il portiere è fondamentale».

A proposito di portieri, il roster è formidabile: Daniela Sofia Pinto Pereira, Romina Ramazzotti, Martina Iacovello e Chana Masson. Quest'ultima combatte anche contro un tumore che ha sconfitto ed è anche tornata in campo.

«Vedere una giocatrice così - racconta Losio - affrontare la malattia col sorriso dà soltanto coraggio. È un esempio».

Il suo futuro?

«Ad Erice sono a casa, ho un lavoro. La società mi ha dato queste due grandi possibilità. Sono qui da cinque anni. Ho anche avuto due operazioni al crociato e al menisco ma non ho mai mollato. Questo penso sia la mia caratteristica. Ho dato e darò tutto per questa maglia. Sono anche arrivata in Nazionale che è, chiaramente, l’obiettivo di ogni giocatore. Esserci arrivata ed essere nel giro mi inorgoglisce e dà stimoli ulteriori per migliorare sempre più».