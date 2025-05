Trapani Shark, Ogbeide è il rinforzo scudetto

Doppio regalo pasquale per la Trapani Shark, che ha completato l’ingaggio del pivot nigeriano con passaporto canadese, Derek Ogbeide, proveniente dall’Hapoel Gerusalemme, e ha rinnovato il play-guardia statunitense Jd Notae fino al 30 giugno 2027. Ogbeide è arrivato a Trapani nelle giornata di venerdì e sarà già disponibile per la trasferta di sabato, quando la Trapani Shark sarà sul parquet di Napoli, per l’anticipo della 28ª giornata del campionato di Serie A.

