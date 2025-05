Trapani Shark, gioia supplementare con Venezia

Alla fine a festeggiare è ancora Trapani che dopo un tempo supplementare interrompe la striscia positiva di Venezia vincendo 110-100 una sfida infinita, che la Reyer dopo essere stata sotto di 10 a 4’ dal termine, con la rimonta finale ed il canestro della disperazione allo scadere di Wiltjer era riuscita a portare all’overtime. Trapani resta in vetta alla classifica a tre giornate dalla fine e si gode l’ennesima prestazione monstre di JD Notae ancora mattatore con 27 punti + 7 assist seguito da un monumentale Horton che ha chiuso con 18 punti, 14 rimbalzi e 5 assist. Venezia è rimasta in partita grazie alle prestazioni da 26 punti di Ennis (con 7 assist) e da 21 per Kabengele (con 7 rimbalzi). Ospiti che nel primo quarto erano riusciti ad imbrigliare Trapani (12-24) ma nel secondo quarto si prendeva la scena Notae protagonista della rimonta insieme ad Alibegovic (48-50). Nel terzo quarto Trapani riusciva ad allungare con i canestri impossibili di Notae fino a + 7 (71-64) e arriva fino a +10 a 4’ dalla fine prima di incepparsi negli ultimi 3 minuti. Dopo il canestro di Alibegovic sembra finita ma la tripla da metà campo allo scadere di Wiltjer porta le squadre all’overtime (91-91). Nel supplementare non c’è storia però perché Trapani continua ad imperversare con Notae ed Horton mentre Venezia non ha più la forza per rialzarsi. Finisce 110-100 con l’ennesimo trionfo della squadra granata.