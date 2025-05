L'Erice chiude in bellezza la regular season, Bressanone strapazzato: Arpie ai play-off scudetto da prime

L'Erice chiude alla grande la stagione regolare e supera con un perentorio 31-19 le campionesse d'Italia uscenti del Brixen Sudtirol. Le Arpie, già sicure della prima posizione, fermano la loro corsa a quota 42 punti frutto di 21 vittorie e una sconfitta. Anche oggi al PalaCardella solita prova di solidità in difesa che, soprattutto nel primo tempo, ha concesso pochissimo alle avversarie.

Per Erice, in attacco, sette reti per la brasiliana Do Nascimento, 6 per Dalle Crode, quaterne per Eghianruwa e Tarbuch.

Quella che era stata finale per il tricolore nel maggio dell’anno passato, stavolta è un confronto di fine stagione con pochi guizzi. Più utili naturalmente alle siciliane. Erice è già avanti sul +8 alla sosta. Le altoatesine invece chiudono mestamente in sesta posizione, alle spalle anche della Securfox Ariosto Ferrara.

Le siciliane adesso guardano già alla prossima sfida, ossia a Gara 1 delle semifinali scudetto con Cassano Magnago il prossimo tre maggio in casa. Ritorno il 10 in Lombardia ed eventuale gara 3 il 14 maggio in casa per effetto della migliore classifica al termine della regular season. L'altra semifinale è tra Adattiva Pontinia e Jomi Salerno.