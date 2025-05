L'Erice chiude la stagione regolare col botto, in casa arriva il Brixen campione d'Italia

Tuttavia, si tratta di un antipasto di play-off per le siciliane e di un commiato per le ospiti. L'Erice è già sicura del primo posto e guarda con fiducia agli spareggi per il tricolore. Le trentine, invece, lasceranno lo scudetto conquistato proprio in Sicilia la scorsa stagione non essendo riuscite ad arrivare tra le prime quattro. Potrebbe essere un ideale staffetta, play-off permettendo.

Di Prisco: «Vogliamo chiudere in bellezza la stagione regolare»

Francesca Di Prisco, centrale Ac Life Style Handball Erice, presenta la partita che rimane comunque importante se non altro per preparare le sfide decisive. «Brixen è sicuramente una squadra mai doma e che lotta fino la fine. Noi abbiamo preparato la partita anche in chiave futura per i play-off, con diverse soluzioni. Matematicamente siamo già prime, ma questo non significa che sottovaluteremo la sfida, anzi abbiamo tutta la voglia di chiudere in bellezza la regular season davanti ai nostri tifosi».

Di Prisco prosegue e parla dell'avversario delle semifinali dei play-off scudetto: «Poi, avremo la semifinale contro Cassano, al meglio delle tre partite. Cassano è un’altra squadra assolutamente da non sottovalutare, che dovremmo affrontare con il giusto piglio, senza abbassare mai la guardia. Stiamo lavorando molto per diminuire gli errori e offrire uno spettacolo godibile ai nostri tifosi».

Le convocate

Queste le convocate in vista della partita col Brixen Sudtirol: Laeticia Ateba, Alexandrina Barbosa Cabral, Lorena Benincasa, Nicole Bernabei, Antonella Coppola, Melina Cozzi, Alexandra Do Nascimento, Lucia Dalle Crode, Francesca Di Prisco, Bevelyn Eghianruwa, Martina Iacovello, Giulia Losio, Chana Masson, Daniela Pinto Pereira, Gabriela Pessoa, Chiara Priolo, Romina Ramazzotti, Maxime Struijs, Marianela Tarbuch.

Le partite dell'ultima giornata

Sabato 19 aprile

Leno-Sirio Toyota Teramo alle 19

Cellini Padova-Adattiva Hc Pontinia alle 19

Securfox Ariosto-Salerno alle 19

Ac Life Style Erice-Bressanone Sudtirol alle 19

Casalgrande Padana-Cassano Magnago alle 19

Mezzocorona-Lions Sassari alle 19

Classifica

Ac Life Style Erice 40 punti

Adattiva Hc Pontinia 36

Salerno 34

Cassano Magnago 32

Securfox Ariosto 25

Bressanone Sudtirol 24

Casalgrande Padana 21

Leno 11

Sirio Toyota Teramo 10

Cellini Padova 9

Mezzocorona 9

Lions Sassari 1.

Play-off, incroci e calendario

Già definito il quadro delle quattro formazioni che disputeranno i play-off scudetto. A prescindere dai risultati dell’ultima giornata di stagione regolare (si giocheranno, in contemporanea, tutte le partite domani, sabato 19 aprile, alle 19). Nell’ordine: Ac Life Style Handball Erice, Adattiva HC Pontinia, Jomi Salerno e Cassano Magnago.

Le semifinali

Si giocherà al meglio delle tre partite. Le due vincenti delle semifinali disputeranno la finale, sempre al meglio delle tre partite. Sia nelle semifinali che in finale, il beneficio dell’eventuale gara tre da giocare in casa spetterà alla meglio piazzata in stagione regolare.

Ac Life Style Handball Erice-Cassano Magnago

Adattiva HC Pontinia-Jomi Salerno

Gara uno, sabato 3 maggio (Palazzetto Pino Cardella, orario da stabilire): Ac

Life Style Handball Erice-Cassano Magnago

Gara due, sabato 10 maggio (orario da stabilire): Cassano Magnago-Ac Life Style Handball Erice

Eventuale gara tre, mercoledì 14 maggio (Palazzetto Pino Cardella, orario da stabilire): AC Life Style Handball Erice-Cassano Magnago.