Trapani batte anche Treviso 95-82 e mantiene salda la vetta. Granata virtualmente già ai playoff

Continua a vincere la Trapani Shark che batte 95-82 la NutriBullet Treviso e mantiene la vetta della classifica, raggiungendo virtualmente i playoff a quattro giornate dalla fine. Un successo maturato nel secondo tempo perché Treviso aveva iniziato bene il primo quarto chiuso in vantaggio (14-17) ma poi è venuto fuori il maggiore talento e la profondità del roster di Trapani che con uno strepitoso Horton riesciva prima a riportare il match in equilibrio all’intervallo (43-42).

Nel terzo quarto la svolta con Trapani che aumentava la pressione difensiva ed ipotecava il successo con le accelerate di Galloway ed Alibegovic con un parziale di 27-13 che portava i granata avanti 71-55. Nell’ultimo periodo arriva anche il massimo vantaggio (+20) prima dell’ultimo scossone di Treviso che però non serviva a cambiare l’esito finale della partita saldamente nelle mani della squadra di Repesa.

Finisce 95-82 per Trapani che può festeggiare un’altra giornata in vetta ed il raggiungimento virtuale dei playoff a quattro giornate dal termine. MVP per Trapani Chris Horton con 21 punti e 6 rimbalzi, in doppia cifra anche l’ottimo Galloway con 19 punti, Alibegovic con 14 + 7 rimbalzi e Robinson con 10 punti ed 8 assist. Per Treviso top scorer Jerry Macura con 22 punti seguito da Paulcap con 15.