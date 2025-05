L'Erice passa di misura a Salerno, le Arpie bilandano il primo posto

Vittoria e primo posto messo in cassaforte. Meglio di così non poteva chiedere l'Handball Erice che nella penultima giornata della stagione regolare del massimo campionato nazionale di pallamano femminile passa a Salerno per 18-19.

La ventesima vittoria in ventuno partite giocate certifica la prima posizione aritmetica delle Arpie che a quota 40 e ad una sola giornata dalla conclusione non possono essere raggiunte da nessuna formazione: il Pontinia, sconfitto nella sfida precedente e vittorioso in casa sulla Securfox Ariosto, è indietro di quattro lunghezze.

Questo significa che nei play-off scudetto, le siciliane potranno giocare le eventuali belle sul terreno amico grazie alla migliore posizione in classifica. Un vantaggio non da poco.

La partita di Salerno è stata una vera e propria battaglia con l'Erice che ha rischiato di subire il pareggio nell'ultima azione d'attacco delle campane che si è infranta sul palo. Il bicchiere è da vedere mezzo pieno perché aver violato il parquet salernitano ed aver resistito agli assalti avversari rimane comunque una prova di maturità. Così come lo è stata in Coppa Italia poco più di un mese fa con le stesse avversarie.