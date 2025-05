Basket, Trapani sbanca Tortona e resta in vetta

Impresa di Trapani che al termine di una sfida senza esclusione di colpi, espugna il Pala Energica Paolo Ferraris di Casale Monferrato battendo 91-101 la Bertram Derthona Tortona. Una sfida equilibrata, decisa da uno splendido terzo quarto dei granata che trascinati da uno straordinario JD Notae autore di 13 punti nel quarto, riuscivano a dare lo strappo decisivo respingendo poi l’assalto finale di Tortona che sfruttava la sua fisicità per rientrare in partita ma Petrucelli e Yeboah mettevano in cassaforte il preziosissimo successo che lascia Trapani sola in vetta in attesa delle sfide di domani. MVP della serata JD Notae con 20 punti e 4 assist, ottima la prova di Petrucelli (17 punti e 6 assist). Per i padroni di casa Vital 18 punti e Baldasso 17 i migliori.

Bertram Tortona - Trapani Shark 91-101

Tortona: Zerini, Vital 18, Kuhse 9, Gorham 4, Farias ne, Denegri 10, Baldasso 17, Kamagate 8, Biligha 10, Severini 2, Diodati ne, Weems 13. All.: De Raffaele