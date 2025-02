Coppa Italia di pallamano, l'Erice travolge il Leno e vola in semifinale

Tutto facile per l'Handball Erice che inizia nel migliore dei modi l'avventura a Riccione nelle Finals di Coppa Italia di pallamano femminile.

Le Arpie superano travolgendo per 38-12 il malcapitato Leno e volano in semifinale fissata sabato 1 marzo alle 18 con la vincente della sfida fra Cassano Magnago e Brixen in programma domani, 28 febbraio. Nell'altro quarto di finale odierno Jomi Salerno ha battuto la Securfox Ariosto Ferrara per 23-21.

Sfida mai in discussione

La partita odierna con le lombarde del Leno, già affrontate e battute due volte in campionato, non è mai stata in discussione. Si pensi che all'intervallo le due formazioni sono andate al riposo sul 20-5 per le siciliane che in Emilia Romagna si presentano da favorite e con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva nel trofeo.

Strepitosa la prova in attacco di Dalle Crode, a segno 9 volte e miglior marcatrice. Il tecnico Cristina Cabeza Gutiérrez ha fatto ruotare molto la squadra e ben undici giocatrici sono andate a segno.