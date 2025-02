Coppa Italia di pallamano, l'Erice affronta il Leno: in palio le semifinali

Il Leno è il primo ostacolo dell'Handball Erice nelle Finals di Coppa Italia di pallamano femminile. Domani, giovedì 27 febbraio, alle 18 al Play Hall di Riccione, le Arpie affronteranno le lombarde nei quarti di finale. In palio un posto tra le prime quattro con la vincente tra Cassano Magnago e Brixen Sudtirol.

Nei due precedenti di campionato, l'Handball Erice ha vinto contro Leno in entrambe le occasioni: in casa 34-17 e in trasferta 35-28.

L’ultima partecipazione di Leno ad una Final Eight risale al 2019. In quell’occasione la formazione bresciana venne sconfitta da Brixen ai quarti di finale.

L'obiettivo delle siciliane hanno vinto il trofeo nelle ultime due edizioni giocate a Rimini e Riccione e da domani andranno a caccia del terzo trofeo consecuitivo. Sarà possibile vedere la sfida in streaming sulla piattaforma PallamanoTv e sul canale YouTube pallamanotvfigh.

Per questa nuova avventura in Coppa Italia, il tecnico Cristina Cabeza Gutierrez, selezionatrice delle nazionali giovanili spagnole, ha convocato le seguenti giocatrici: Laeticia Ateba, Alexandrina Barbosa Cabral, Lorena Benincasa, Nicole Bernabei, Antonella Coppola, Melina Cozzi, Alexandra do Nascimento, Lucia Dalle Crode, Francesca Di Prisco, Bevelyn Eghianruwa, Martina Iacovello, Giulia Losio, Chana Masson, Daniela Pereira, Gabriela Pessoa, Chiara Priolo, Romina Ramazzotti, Maxime Struijs, Marianela Tarbuch.