Pallamano, l’Erice a caccia del tris in Coppa Italia: le Arpie scaldano i motori per la Final Eight

Si apre la parentesi Coppa Italia per l’Handball Erice. La squadra siciliana, capolista nel massimo campionato di pallamano femminile, sarà impegnata da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo al Play Hall di Riccione per la Final Eight.

Le Arpie hanno vinto il trofeo nelle ultime due edizioni e vanno a caccia del tris. Impresa, quest'ultima, riuscita al Salerno tra il 2012 e il 2014 e all’Amatori Conversano che tra il 2015 e il 2018 trionfò in quattro edizioni consecutive.

Giovedì 27 febbraio alle 18, le neroverdi giocheranno col Leno, già affrontato e battuto due volte in campionato con i punteggi di 34-17 in casa e 25-38 in trasferta. Siciliane, dunque, ampiamente favorite al cospetto delle lombarde che in campionato sono none e che nell’ultimo impegno prima delle finali di Coppa Italia, hanno battuto nettamente il fanalino di coda Lions Sassari. In palio un posto in semifinale con la vincente fra Cassano Magnago, battuta sabato scorso in campionato, e le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol.