Pallamano, l'Erice travolge il Cassano Magnago e resta al comando

Si presentava come una gara ricca di tensione quella con il Cassano Magnago, considerando anche la sentenza del collegio di garanzia del Coni sulla sfida d’andata di mercoledì scorso, che ha confermato lo 0-5 a tavolino a favore dell’Erice. Effettivamente, così è stato per i primi tredici minuti, in cui le lombarde hanno dato filo da torcere alle padrone di casa. Poi, una volta costruito un buon vantaggio, la partita è scivolata via senza sorprese, e le Arpie sono rimaste in controllo e capaci di gestire l’inerzia senza sofferenze. Per l’AC Life Style Handball Erice, arrivano altri due punti, che consentono di mantenere il primato solitario.

La cronaca

Cristina Cabeza Gutièrrez era impegnata con la nazionale Under 17 spagnola (vincente ai Giochi Mediterranei), e allora Bruno Tronelli si diverte a diventare il jolly. Quattro vittorie su quattro gare dirette dalla panchina da head-coach. Il senso della sfida contro Cassano, ovviamente, risiede altrove. È racchiuso nella tensione dei primi tredici minuti (7-7 il parziale), in cui sembra che si debba vivere un antipasto della Coppa Italia o, addirittura, dei playoff. Giusto il tempo di rinforzare l’intensità difensiva e scatenare, conseguentemente, il contropiede, e le Arpie si ritrovano avanti con uno scarto considerevole all’intervallo, sospinte dalla verve di Gabriele Pessoa e Cristina Carbal Barbosa, dai traccianti di Laeticia Ateba e dall’estro di Lucia Dalle Crode. Nel secondo tempo, l’atmosfera è più tiepida, e Cassano sa dimostrare come non ci si arrenda mai: fino alla fine. In particolare, con le soluzioni proposte da Sofia Ghilardi. Non abbastanza per impensierire le Arpie, e impedire che conseguano l’ennesima vittoria senza temere la rimonta.