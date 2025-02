Basket Coppa Italia, Trieste beffa Trapani Shark sulla sirena e ora sfida Trento in semifinale

Sarà Trieste a sfidare sabato alle 20.45 Trento nella seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia alla Inalpi Arena di Torino. Alla seconda partecipazione nella competizione (nella stagione 2001-02 uscirono subito ai quarti), i giuliani vendicano la sconfitta subita in campionato e battono Trapani 74-72: a prendersi la scena è Jeff Brooks che mette a referto il canestro della vittoria sulla sirena e chiude con 10 punti, mentre ai siciliani non bastano i 18 punti di Alibegovic e i 17 di Robinson.

Ora la sfida con i dolomitici mentre nell’altra semifinale (sempre sabato 15 febbraio ma alle 18) si affronteranno Brescia e Milano.

Un errore fatale condanna la Trapani Shark, che si è vista sfuggire la semifinale di Coppa Italia nel modo più beffardo. Dopo aver rimesso in piedi la partita e trovato il +5 a quattro minuti dalla fine, i siciliani hanno gettato alle ortiche l’ultimo possesso: una rimessa sciagurata a sei secondi dalla sirena regala a Brooks il pallone della vittoria, con la sua schiacciata che chiude il match per Trieste.